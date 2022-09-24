Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"

Український телеведучий та волонтер Олександр Педан приїхав на деокуповані території Харківської області.

Як пише Politeka.net, про поїздку до Харкова та Ізюму відомий телеведучий розповів на своїй сторінці до Instagram.

За словами Педана, фото і відео не зможуть передати всього жаху, який залишає «руській мір».

Ведучий та волонтер розповів, що розпочалася його поїздка з харківського мікрорайону Північна Салтівка. Педан повідомив, що цей мікрорайон з півмільйонним населенням розбомблений вщент. І туди й досі прилітає.

«Є цілі будинки та двори (найближчі до Росії), в яких жити неможливо. Але буквально за 200-300 метрів уже бачиш молодих батьків із дитячими колясками та розумієш, що життя триває. Це, з одного боку, дуже гнітить, а з іншого – втілює надію, що українців не залякати», - зазначив він.

Далі Олександр Педан поїхав до Ізюму з гуманітарною допомогою.

За його словами, за містом Чугуїв вже було видно окуповану територію. Фактично далі більшість міст, містечок чи сіл знищено та пограбовано.

«Окупанти кидали техніку, зброю, боєкомплекти та натомість забирали побутову техніку. Намагалися тягти із собою все, що могли. Особисто бачив, як вони крали з будинків та квартир електрочайники та не забирали електропіддони, без яких вони просто не працюють», - продовжив свою розповідь телеведучий.

На фото Олександр показав дуже сильно постраждале місто Ізюм. Його центр розбитий вщент, мости підірвані, але, як зазначив волонтер, найважча ситуація з людьми, вони налякані і потребують гуманітарної допомоги.

«Коли приїхали туди бусом, буквально за 2 хвилини була величезна черга людей, які прийшли, щоб отримати допомогу. Люди були щасливі бачити українських військових. Але коли з ними спілкувалися, то чули, що лікарні нормально не працюють, ліків не вистачає, немає необхідних спеціалістів. До нас навіть підходив цивільний хлопець і видно, що ключиця не на місці. Він каже, що трохи болить, але нікому навіть зробити операцію. І таких випадків дуже багато», – поділився від побаченого Педан.