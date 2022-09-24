Bloomberg: Озброївшись ATACMSами та Abrams'ами, Україна може повернути території за кілька тижнів, але…

США розглядатимуть «різноманітні можливості в найближчі дні», заявив керівник відділу стратегічного моделювання New Geopolitics, відповідаючи на запитання про те, чи може Америка ще надіслати танки Abrams, інформує ZN.ua.

Bloomberg: Озброївшись ATACMSами та Abrams'ами, Україна може повернути території за кілька тижнів, але…
© Getty Images

Озброївшись ракетами великої дальності ATACMS, які США поки що відмовилися постачати, а також літаками та танками Abrams, Україна може повернути втрачену територію за кілька тижнів. Таку заяву зробив Ігор Левченко, керівник відділу стратегічного моделювання New Geopolitics, Київського Аналітичного Центру. Ситуацію аналізує Bloomberg в матеріалі “Мобілізація в РФ радше продовжить війну, ніж вплине на її результат”.


Оксана Коваль, ZN.ua





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