Bloomberg: Озброївшись ATACMSами та Abrams'ами, Україна може повернути території за кілька тижнів, але…

Озброївшись ракетами великої дальності ATACMS, які США поки що відмовилися постачати, а також літаками та танками Abrams, Україна може повернути втрачену територію за кілька тижнів. Таку заяву зробив Ігор Левченко, керівник відділу стратегічного моделювання New Geopolitics, Київського Аналітичного Центру. Ситуацію аналізує Bloomberg в матеріалі “Мобілізація в РФ радше продовжить війну, ніж вплине на її результат”.