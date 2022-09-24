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2022-09-24
Bloomberg: Озброївшись ATACMSами та Abrams'ами, Україна може повернути території за кілька тижнів, але…
США розглядатимуть «різноманітні можливості в найближчі дні», заявив керівник відділу стратегічного моделювання New Geopolitics, відповідаючи на запитання про те, чи може Америка ще надіслати танки Abrams, інформує
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Озброївшись ракетами великої дальності ATACMS, які США поки що відмовилися постачати, а також літаками та танками Abrams, Україна може повернути втрачену територію за кілька тижнів. Таку заяву зробив Ігор Левченко, керівник відділу стратегічного моделювання New Geopolitics, Київського Аналітичного Центру. Ситуацію аналізує
Оксана Коваль, ZN.ua