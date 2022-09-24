В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день

Кричуще нехтування умовами призову може відштовхнути навіть тих російських громадян, які раніше терпиміше ставилися до війни проти України, інформує ZN.ua.

В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
© Avtozak

Аналітики Інституту вивчення війни США, як і представники Міноборони України, зазначають, що масштабний обмін полоненими Кремль провів в один день з мобілізацією, аби применшити в очах українців значущість першої події. Про це йдеться в останньому звіті ISW.

Експерти зазначають, що серед російського суспільства, а саме серед тамтешніх націоналістів та мікроблогерів, цей обмін був "глибоко непопулярним".

Щодо "часткової" мобілізації, то Кремль відкрито не дотримується її умов. Влада буде мобілізовувати чоловіків, ймовірно, попри їх військовий статус.

Стимулювати мобілізацію будуть переважно за рахунок етнічно неросійських та іммігрантських громад. Експерти вважають, що таке кричуще порушення її умов владою може слугувати тому, що будуть відштовхнуті навіть ті прошарки російської громадськості, які раніше терпиміше ставилися до війни в Україні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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