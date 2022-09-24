П'ять країн ЄС вимагають більш жорсткого посилення санкцій проти Росії в наступному пакеті — Bloomberg

Кілька країн Європейського Союзу наполягають на розширенні санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну. Водночас, ЄС намагається знайти компромісне рішення щодо обмеження ціни на російську нафту.

Польща, Ірландія та три країни Балтії хочуть, щоб ЄС розширив свої санкції щодо російської енергетики включно із забороною на скраплений газ (LPG) і обмеженням співпраці в ядерній енергетиці, пише видання з посиланням до відповідний документ.

Пропозиції включають виключення більшої кількості банків із міжнародної платіжної системи SWIFT, зокрема і Газпромбанку, який досі не потрапив під основну частину санкцій через використання його європейськими компаніями для оплати поставок газу.

Згідно з документом, Латвія, Литва, Естонія, Ірландія та Польща також хочуть бачити заборону на страхові послуги та передачу готівкових доларів в Росію, а також більш жорсткі обмеження на транзакції з криптоактивами.

П’ять країн також пропонують заборонити використання російської фірми з кібербезпеки «Лабораторія Касперського» в ЄС, посилити існуючі обмеження на експорт технологій і додати більше товарів до списку заборонених технологічних продуктів, включно з машинамии для обробки даних, пристроями зберігання даних і деякими види електроніки.

Крім того, країни пропонують: