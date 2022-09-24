Зеленський презентував план, як завершити війну в Україні

План складається з п'яти пунктів.

Зеленський презентував план, як завершити війну в Україні
© Володимир Зеленський/Facebook

Президент Володимир Зеленський розповів про те, що презентував на Генасамблеї ООН "формулу миру", оскільки багато країн воліють почути конкретику, як досягти миру, завершити війну в Україні.

"Україна показала, що не тільки правда за нами, сила за нами, ініціатива за нами, саме у нас впевненість у перемозі. Світ завжди тонко відчуває такі речі, хто насправді міцний, а хто вдає міцність, хто дійсно відчуває свою силу, а хто намагається з усіх сил приховувати слабкість і невпевненість. Україна запропонувала на Генасамблеї ООН формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин і це було точно почуто світом. Реакція на мій виступ позитивна. Різні країни однаково хотіли б почути конкретику про те, як можна відновити мир, як завершити цю війну. Україна представила своє бачення, чітке, справедливе і реалістичне, п'ять пунктів: Перший - покарання агресора. Другий - захист життя, тобто вся необхідна допомога нашій державі в обороні. Третій пункт - відновлення безпеки і територіальна цілісність. Четвертий пункт - гарантії безпеки. П'ятий - рішучість досягати усього цього разом з нами, рішучість світової більшості.

А що представила Росія? Знову недолугі виправдання, скарги і постійна пропаганда, від якої світ давно втомився, а російські представники досі її повторюють. Я вдячний усім лідерам держав, усім політикам, громадським діячам, культурним і бізнесовим лідерам, які висловили нам свою підтримку на Генасамблеї. Ми пропонуємо шлях, щоб зробити світ стабільнішим і безпечнішим. Це почуто світом", - переконаний президент.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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