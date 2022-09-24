Угорщина продовжить видавати візи росіянам — Сійярто

Угорщина не має наміру відмовлятися від видачі росіянам шенгенських віз, зокрема багаторазових. Про це в п'ятницю заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН , повідомляє ТАСС.

«Є чітка методологія, як видавати візи туристам з країн, з якими немає угоди про полегшення візового режиму. Це складніша і трохи довша процедура, ніж коли така угода є. Але якщо її немає, це не означає, що ми не видаємо візи. Звичайно, ми продовжимо видавати візи відповідно до процедури», — сказав він.

Сійярто додав, що йдеться про шенгенські візи, зокрема, багаторазові.

«Питання віз — це питання в рамках шенгенських угод. Рішення про те, що ми повинні припинити видачу шенгенських віз росіянам, не приймалося», — заявив глава МЗС Угорщини.

Водночас, він додав, що поважає представників інших країн, які заявили, що не видаватимуть візи російським громадянам.