Угорщина продовжить видавати візи росіянам — Сійярто

Після зустрічі з Лавровим Сійярто знову завів проросійську платівку, інформує ZN.ua.

Угорщина продовжить видавати візи росіянам — Сійярто
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Угорщина не має наміру відмовлятися від видачі росіянам шенгенських віз, зокрема багаторазових. Про це в п'ятницю заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє ТАСС.

«Є чітка методологія, як видавати візи туристам з країн, з якими немає угоди про полегшення візового режиму. Це складніша і трохи довша процедура, ніж коли така угода є. Але якщо її немає, це не означає, що ми не видаємо візи. Звичайно, ми продовжимо видавати візи відповідно до процедури», — сказав він.

Сійярто додав, що йдеться про шенгенські візи, зокрема, багаторазові.

«Питання віз — це питання в рамках шенгенських угод. Рішення про те, що ми повинні припинити видачу шенгенських віз росіянам, не приймалося», — заявив глава МЗС Угорщини.

Водночас, він додав, що поважає представників інших країн, які заявили, що не видаватимуть візи російським громадянам.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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