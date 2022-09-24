За сьогодні до Фінляндії прибули понад 6400 росіян

Чи залишаться в країні ті, хто не хоче бути мобілізованим на війну з Україною?

За сьогодні до Фінляндії прибули понад 6400 росіян
© Yle Radio Suomi

Понад 6400 росіян прибули до Фінляндії наземним транспортом у четвер — це число можна порівняти з трафіком у вихідні дні. Про це у Twitter повідомив Матті Піткянітті, очільник відділу міжнародних справ Фінської прикордонної служби. Залишили країну близько 3227 росіян.

Приблизно той самий трафік — близько 6000 осіб, за даними Піткянітті, в серпні і вересні фіксувався по суботах, коли громадяни РФ виїздили до Фінляндії на відпочинок, інформує ZN.ua.

Раніше в п’ятницю прикордонна охорона Фінляндії повідомила у Twitter, що черги транспортних засобів на Ваалімаа та Нуйямаа — двох пунктах перетину кордону на південному сході Фінляндії — були довшими, ніж у четвер.

Приблизно о 9 ранку за місцевим часом (2 година ранку за східним часом) черга на перетин кордону Ваалімаа становила приблизно 500 метрів.

Учора прикордонна служба Фінляндії повідомила, що пропускатиме росіян, які тікають від мобілізації в Росії, якщо політичне керівництво країни не ухвалить інше рішення.

Втім сьогодні Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та Комітет міністрів із зовнішньої політики й політики безпеки анонсували, що слідом за країнами Балтії фінський уряд також планує затвердити значні обмеження на отримання віз і в’їзд на територію держави для громадян РФ.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, відповідний указ вже був підписаний. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується призов на війну проти України ще 300 тисяч резервістів. Проте згодом ЗМІ розсекретили сьомий пункт путінського указу, який спершу знаходився під грифом "для службового використання", та дізналися, що насправді воювати можуть відправити мільйон росіян.

Ті з громадян РФ, які не хочуть бути мобілізованими, активно залишають країну.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
В ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один деньВ ISW пояснили, чому про обмін полоненими та початок мобілізації Кремль повідомив в один день
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Американські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинцівАмериканські конгресмени пропонують ухвалити закон про санкції щодо російських військових злочинців
Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"
У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"
Блок рекламы


Похожие новости
Понад 700 людей затримано на російських антимобілізаційних протестах - ЗМІПонад 700 людей затримано на російських антимобілізаційних протестах - ЗМІ
Нідерланди готові приймати росіян, які тікають від мобілізаціїНідерланди готові приймати росіян, які тікають від мобілізації
"У нас страх вийти на протест": росіян, що тікають від мобілізації, застали в аеропорту, відео"У нас страх вийти на протест": росіян, що тікають від мобілізації, застали в аеропорту, відео
У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"У Литві проти надання притулку росіянам, бо вважають, що вони повинні воювати. Та є одне "але"
Росіянку спіймали на Черкащині та винесли вердикт: що вона наробилаРосіянку спіймали на Черкащині та винесли вердикт: що вона наробила
Навіть страшно взяти до рук: мобілізовані росіяни шоковані виданою їм "зброєю", відеоНавіть страшно взяти до рук: мобілізовані росіяни шоковані виданою їм "зброєю", відео
Росіяни погрожують батькам, які не хочуть віддавати своїх дітей у школи на окупованих теориторіях – «Опора»Росіяни погрожують батькам, які не хочуть віддавати своїх дітей у школи на окупованих теориторіях – «Опора»
Глава Євроради виступає за відкриття кордонів ЄС для росіян, які втікають з країниГлава Євроради виступає за відкриття кордонів ЄС для росіян, які втікають з країни
Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"Педан показав кадри руйнувань на Харківщині після навали росіян: "Не зможуть передати всього жаху"
Угорщина продовжить видавати візи росіянам — СійяртоУгорщина продовжить видавати візи росіянам — Сійярто
Последние новости
Подгружаем последние новости