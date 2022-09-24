За сьогодні до Фінляндії прибули понад 6400 росіян

Понад 6400 росіян прибули до Фінляндії наземним транспортом у четвер — це число можна порівняти з трафіком у вихідні дні. Про це у Twitter повідомив Матті Піткянітті, очільник відділу міжнародних справ Фінської прикордонної служби. Залишили країну близько 3227 росіян.

Приблизно той самий трафік — близько 6000 осіб, за даними Піткянітті, в серпні і вересні фіксувався по суботах, коли громадяни РФ виїздили до Фінляндії на відпочинок, інформує ZN.ua .

Раніше в п’ятницю прикордонна охорона Фінляндії повідомила у Twitter , що черги транспортних засобів на Ваалімаа та Нуйямаа — двох пунктах перетину кордону на південному сході Фінляндії — були довшими, ніж у четвер.

Приблизно о 9 ранку за місцевим часом (2 година ранку за східним часом) черга на перетин кордону Ваалімаа становила приблизно 500 метрів.

Учора прикордонна служба Фінляндії повідомила, що пропускатиме росіян, які тікають від мобілізації в Росії, якщо політичне керівництво країни не ухвалить інше рішення.

Втім сьогодні Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та Комітет міністрів із зовнішньої політики й політики безпеки анонсували, що слідом за країнами Балтії фінський уряд також планує затвердити значні обмеження на отримання віз і в’їзд на територію держави для громадян РФ .

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, відповідний указ вже був підписаний. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується призов на війну проти України ще 300 тисяч резервістів. Проте згодом ЗМІ розсекретили сьомий пункт путінського указу, який спершу знаходився під грифом "для службового використання", та дізналися, що насправді воювати можуть відправити мільйон росіян.