За сьогодні до Фінляндії прибули понад 6400 росіян
Чи залишаться в країні ті, хто не хоче бути мобілізованим на війну з Україною?
Понад 6400 росіян прибули до Фінляндії наземним транспортом у четвер — це число можна порівняти з трафіком у вихідні дні. Про це у Twitter
Приблизно той самий трафік — близько 6000 осіб, за даними Піткянітті, в серпні і вересні фіксувався по суботах, коли громадяни РФ виїздили до Фінляндії на відпочинок, інформує
Раніше в п’ятницю прикордонна охорона Фінляндії
Приблизно о 9 ранку за місцевим часом (2 година ранку за східним часом) черга на перетин кордону Ваалімаа становила приблизно 500 метрів.
Учора прикордонна служба Фінляндії повідомила, що пропускатиме росіян, які тікають від мобілізації в Росії, якщо політичне керівництво країни не ухвалить інше рішення.
Втім сьогодні Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та Комітет міністрів із зовнішньої політики й політики безпеки анонсували, що слідом за країнами Балтії фінський уряд також планує затвердити значні обмеження на отримання віз і в’їзд на територію держави для громадян РФ.
Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, відповідний указ вже був підписаний. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується призов на війну проти України ще 300 тисяч резервістів. Проте згодом ЗМІ розсекретили сьомий пункт путінського указу, який спершу знаходився під грифом "для службового використання", та дізналися, що насправді воювати можуть відправити мільйон росіян.
Ті з громадян РФ, які не хочуть бути мобілізованими, активно залишають країну.