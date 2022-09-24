Україна може скасувати термін «цивільна зброя»

Зброю поділять на кілька категорій та систематизують її використання, інформує ZN.ua.

Україна може скасувати термін «цивільна зброя»
© pixabay/rab_fw

У запропонованій Міністерством внутрішніх справ України до другого читання концепції законопроєкту «Про обіг цивільної вогнепальної зброї» №5708 пропонується відійти від терміну «цивільна зброя».

Як пише у своїй статті для ZN.UA «Чого очікувати від ухвалення законопроєкту про зброю?» заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий, запропонований закон визначає ширше застосовування зброї і поширюється також на зброю, якою озброюються законні збройні формування, правоохоронні органи тощо. До того ж термінологію чинного законодавства уже зараз потрібно привести у відповідність до норм та доктрин Європейського Союзу.

Згідно із запропонованими змінами зброю поділятимуть на кілька категорій:

  • Автоматична вогнепальна зброя
  • Гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя
  • Короткоствольна вогнепальна зброя (за вийнятком гладкоствольної короткоствольної вогнепальної зброї)
  • Довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя
  • Довгоствольна вогнепальна нарізна й комбінована вогнепальна зброя
  • Вихолощена, нейтралізована, старовинна вогнепальна зброя

При цьому у МВС пропонують сформувати максимально зрозумілий, доступний, прозорий й надійний механізм отримання дозволу на придбання і володіння зброєю, аби ліквідувати корупційну складову отримання дозволів на її придбання та володіння. Зокрема, і цифровий облік.

«Зареєстрована і облікована зброя — ефективний запобіжник від її неправомірного застосування. Громадянин має усвідомлювати, що дозвіл на зброю — це зручний і зрозумілий механізм отримання, а його наявність є правовим захистом від потенційних проблем у майбутньому», - зазначив Драп’ятий.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТОУ Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
У важливого союзника росії величезні проблеми: вулиці у вогні, йде захоплення державних будівельУ важливого союзника росії величезні проблеми: вулиці у вогні, йде захоплення державних будівель
Війна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООНВійна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООН
Блок рекламы


Похожие новости
Україна візьме участь у першому засіданні нового євротоваристваУкраїна візьме участь у першому засіданні нового євротовариства
"Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе": Трасс відреагувала на мобілізацію в РФ збільшенням військової допомоги"Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе": Трасс відреагувала на мобілізацію в РФ збільшенням військової допомоги
Україна повернула Героїв "Азовсталі": перші подробиціУкраїна повернула Героїв "Азовсталі": перші подробиці
Ніякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої БританіїНіякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої Британії
Україна має гарантувати полоненим військовим РФ, що не вчиняли злочинів, не видачу Росії – журналістУкраїна має гарантувати полоненим військовим РФ, що не вчиняли злочинів, не видачу Росії – журналіст
Путін хоче втопити Україна в крові своїх солдат — ЗеленськийПутін хоче втопити Україна в крові своїх солдат — Зеленський
Дипломати Заходу про мобілізацію в Росії і «референдуми»: всем це Путіну не допоможеДипломати Заходу про мобілізацію в Росії і «референдуми»: всем це Путіну не допоможе
Україна повернула тіла ще 25 захисниківУкраїна повернула тіла ще 25 захисників
У відповідь на контрнаступ Росія може заблокувати зернову угоду — КулебаУ відповідь на контрнаступ Росія може заблокувати зернову угоду — Кулеба
Україна отримає від Словенії модернізовані танки М-55SУкраїна отримає від Словенії модернізовані танки М-55S
Последние новости
Подгружаем последние новости