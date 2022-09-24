Україна може скасувати термін «цивільна зброя»
Зброю поділять на кілька категорій та систематизують її використання, інформує
У запропонованій Міністерством внутрішніх справ України до другого читання концепції законопроєкту «Про обіг цивільної вогнепальної зброї» №5708 пропонується відійти від терміну «цивільна зброя».
Як пише у своїй статті для ZN.UA «Чого очікувати від ухвалення законопроєкту про зброю?» заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий, запропонований закон визначає ширше застосовування зброї і поширюється також на зброю, якою озброюються законні збройні формування, правоохоронні органи тощо. До того ж термінологію чинного законодавства уже зараз потрібно привести у відповідність до норм та доктрин Європейського Союзу.
Згідно із запропонованими змінами зброю поділятимуть на кілька категорій:
- Автоматична вогнепальна зброя
- Гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя
- Короткоствольна вогнепальна зброя (за вийнятком гладкоствольної короткоствольної вогнепальної зброї)
- Довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя
- Довгоствольна вогнепальна нарізна й комбінована вогнепальна зброя
- Вихолощена, нейтралізована, старовинна вогнепальна зброя
При цьому у МВС пропонують сформувати максимально зрозумілий, доступний, прозорий й надійний механізм отримання дозволу на придбання і володіння зброєю, аби ліквідувати корупційну складову отримання дозволів на її придбання та володіння. Зокрема, і цифровий облік.
«Зареєстрована і облікована зброя — ефективний запобіжник від її неправомірного застосування. Громадянин має усвідомлювати, що дозвіл на зброю — це зручний і зрозумілий механізм отримання, а його наявність є правовим захистом від потенційних проблем у майбутньому», - зазначив Драп’ятий.