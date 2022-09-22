Рада ліквідує Фонд соціального страхування

Верховна Рада на засіданні в середу, 21 вересня, внесла зміни до законів «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», що змінює систему управління державним соціальним страхуванням. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Рада ліквідує Фонд соціального страхування
Фото: detector.media

За ухвалення відповідного законопроєкту № у другому читанні проголосувало 238 народних депутатів.

Ціль законопроєкту

Метою законопроєкту в пояснювальній записці зазначено «зміцнення фінансової стійкості та покращення надання страхових виплат у системі державного соціального страхування». Цього планується досягти за рахунок покращення адміністрування у системі загальнообов'язкового соціального страхування, а також запровадження єдиної системи управління коштами та єдиної інформаційної системи.

З цією метою пропонується об'єднати адміністративні структури Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.

Зокрема, передбачається припинити Фонд соціального страхування України як юридичну особу та управління виконавчої дирекції Фонду, реорганізувавши їх шляхом приєднання до Пенсійного фонду.

Таким чином, функції соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання будуть передані до Пенсійного фонду та його територіальних органів.

«Приведення у відповідність операційних процесів фондів у консолідовану систему адміністрування пропонується здійснити на базі Пенсійного фонду як найбільш розвиненої мережі територіальних органів управління в системі соціального страхування», — наголошується в записці пояснення.

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради виступило проти ухвалення такого закону, оскільки запропонована у проєкті модель управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням не відповідає засадам законодавства про державне соціальне страхування.

Крім того, законопроєкт пропонує скасувати принципи самоврядування та соціального партнерства з управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Так, управління Фондом соцстрахування здійснюється його правлінням, яке формується на тристоронній основі із рівної кількості представників від держави, застрахованих осіб та роботодавців. Водночас у разі ухвалення законопроєкту, представники профспілок та роботодавців будуть фактично усунуті від участі в управлінні цим видом страхування.





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