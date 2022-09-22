Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.

Водночас із щорічною зустріччю світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН, відбудеться засідання Ради безпеки ООН з приводу військових злочинів, скоєних російськими військами в Україні, інформує ZN.ua.

Рада безпеки ООН розгляне російські військові злочини в Україні.
© presstv.ir

Засідання Ради безпеки ООН проходить у четвер 22 вересня, через день після того, як президент Росії Володимир Путін наказав мобілізувати сотні тисяч росіян для участі у розв'язаній проти України війні та погрожував застосувати ядерну зброю, повідомляє "Голос Америки".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан проводять брифінг для 15 членів цього органу.

У ході засідання Гутерріш заявив, що розмови про ядерний конфлікт "абсолютно неприйнятні", а будь-яка анексія території однієї держави іншою державою шляхом загрози або застосування сили є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

Після виступу Гутерріша та Хана виступлять 15 членів Ради, потім Україна, кілька європейських країн, Білорусь та голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер заявив, що він "триматиме безпечну соціальну дистанцію" від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у Раді Безпеки ООН.

У середу, напередодні засідання, держсекретар США Блінкен заявив, що "заклик президента Путіна провести часткову мобілізацію російських громадян і направити їх на війну в Україні відображає труднощі Кремля на полі бою, непопулярність війни та небажання росіян брати участь у ній".

"Президент Путін діє не з позиції сили; скоріше, це ще одна ознака провалу його місії", - констатував Блінкен у заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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