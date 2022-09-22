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2022-09-22
Вдалий день: за добу на війні в Україні загинуло 400 окупантів
Україна продовжує давати відсіч російським загарбникам - за добу було ліквідовано близько 400 окупантів.
Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ, інформує
Так, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 55510 (+400) осіб ліквідовано
- танків ? 2236 (+9) од,
- бойових броньованих машин ? 4776 (+28) од,
- артилерійських систем – 1341 (+1) од,
- РСЗВ – 318 (+0) од,
- засоби ППО ? 169 (+1) од,
- літаків – 253 (+0) од,
- гелікоптерів – 218 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),
- крилаті ракети ? 240 (+1),
- кораблі /катери ? 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,
- спеціальна техніка ? 125 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Марія Швець, Апостроф