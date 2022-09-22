Вдалий день: за добу на війні в Україні загинуло 400 окупантів

Україна продовжує давати відсіч російським загарбникам - за добу було ліквідовано близько 400 окупантів.

Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ, інформує Апостроф.

Так, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 55510 (+400) осіб ліквідовано
  • танків ? 2236 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ? 4776 (+28) од,
  • артилерійських систем – 1341 (+1) од,
  • РСЗВ – 318 (+0) од,
  • засоби ППО ? 169 (+1) од,
  • літаків – 253 (+0) од,
  • гелікоптерів – 218 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),
  • крилаті ракети ? 240 (+1),
  • кораблі /катери ? 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,
  • спеціальна техніка ? 125 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.


Марія Швець, Апостроф





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