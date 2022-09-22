Вдалий день: за добу на війні в Україні загинуло 400 окупантів

Україна продовжує давати відсіч російським загарбникам - за добу було ліквідовано близько 400 окупантів.

Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ, інформує Апостроф .

Так, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.09 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 55510 (+400) осіб ліквідовано

танків ? 2236 (+9) од,

бойових броньованих машин ? 4776 (+28) од,

артилерійських систем – 1341 (+1) од,

РСЗВ – 318 (+0) од,

засоби ППО ? 169 (+1) од,

літаків – 253 (+0) од,

гелікоптерів – 218 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),

крилаті ракети ? 240 (+1),

кораблі /катери ? 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,

спеціальна техніка ? 125 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.