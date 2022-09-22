В Єврокомісії розповіли, що передбачає процес переговорів про вступ України в ЄС

Процес переговорів про вступ нагадує «марафон з великою кількістю блокпостів», інформує ZN.ua.

В Єврокомісії розповіли, що передбачає процес переговорів про вступ України в ЄС
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В Єврокомісії розповіли, якими будуть переговори про вступ України в ЄС. Зокрема, заступниця генерального директора Генерального директорату з питань сусідства та переговорів про розширення ЄК Катаріна Матернова пояснила, що це не зовсім переговори, а процес адаптації кандидата на вступ до європейських правил. При цьому, кожен перехід на наступний етап передбачає згоду усіх країн ЄС. Про це Матернова розповіла в інтерв’ю «Європейській правді».

«Їх називають переговорами, але це насправді не переговори. Це – процес запровадження в Україні європейських норм, правил, директив і регуляцій, їхнє перенесення в систему українського законодавства», - пояснила представниця Єврокомісії.

Вона додала, що кожен подальший крок у цьому процесі вимагає одностайної згоди усіх країн блоку. За її словами, таких кроків у цьому процесі багато.

Крім того, процес переговорів про вступ в ЄС нагадує «марафон з великою кількістю блокпостів». Матернова також попередила, що цей процес може бути не надто швидким.

«Тому це, на превеликий жаль, не є спринтом. Це марафон з великою кількістю блокпостів на цій дорозі», - заявила вона, додавши, що на шляху може бути багато перешкод, які доведеться подолати.

За її словами, виконання семи рекомендацій, наданих Україні ЄС разом з отримання статусу кандидата на вступ у блок не означає автоматичний початок процесу переговорів. Ці сім пунктів означають, що ЄС визнав Україну кандидатом на вступ у блок з розумінням того, що ці пункти будуть виконані. Це свідчить про високий рівень довіри та тісну взаємодію у відносинах між Україною та блоком.

Матернова пояснила, що Україні доведеться працювати, щоб побудувати консенсус всередині Євросоюзу для запуску процесу переговорів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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