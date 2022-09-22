Воювати ніхто не хоче: на кордоні РФ та Грузії утворилися великі черги, фото та відео

У середу, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Через кілька годин у РФ почали масово вручати повістки, але росіяни не надто хочуть воювати - вони штурмують кордони, намагаючись втекти, в ніч проти 22 вересня на кордоні з Грузією виникла гігантська черга.

Про це повідомив Telegram-канал Nexta, інформує Апостроф .

Росіяни своїми машинами просто заблокували перехід на кордоні Росії та Грузії. Машини там стоять кілометровими колонами.

Громадяни Росії настільки сильно хочуть виїхати, що не можуть чекати в черзі, виїжджають на зустрічку, сподіваючись раніше опинитися за межами батьківщини.

"Проїхати неможливо. Кордон став", – констатують очевидці.

Як повідомляв "Апостроф", 21 вересня в Росії пройшли акції протесту проти мобілізації. Станом на вечір було відомо про затримання понад 1250 осіб у різних містах.