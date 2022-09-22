"Готові до постачання м'яса": у Бурятії військкоми хотіли мобілізувати чоловіка, який помер два роки тому, кадри

Мобілізація у Росії вже йде повним ходом, на війну в Україну почали забирати «мертвих душ».

Незважаючи на заяви путіна і шойгу про те, що мобілізація буде частковою і їй підлягають ті, хто відслужив в армії, має бойовий досвід чи військово-облікову спеціальність, реальність виявилася зовсім іншою.

Так, мешканка Бурятії повідомила, що з військкомату прийшли по її брата, який помер два роки тому і ніколи не служив в армії. Про це Наталія Семенова написала на своїй сторінці у Фейсбук та показала фото могили брата.

«Вони спочатку не повірили, що він мертвий, але потім перепросили)) Як тепер вірити, цим листівкам, що не хтось не підлягає мобілізації і що вона «часткова»? Якщо за мертвими приходять? з одного боку смішно - у них усі відомості застарілі, з іншого - Бурятія як завжди - попереду всієї планети - готові до постачання м'яса!», - розповіла жінка.

Користувачі мережі відгукнулися на публікацію Наталія. Одна росіянка розповіла, що до її знайомих прийшли із військкомату за 5-річним сином.

"У знайомої за 5-річним сином прийшли",

"Настануть часи, коли живі позаздрять мертвим. Вони, схоже, настали",

"Десь прочитав, що в РБ у 5-6 районах вже 5000 призвали, капець... А в Іркутську тиша чи я чогось не знаю...",

"Тут без матюка не обійтися. М'ясо потрібно, м'ясо!", - пишуть у мережі.

Раніше ми писали, відразу після оголошення путіної мобілізації росіяни на протести. Акції пройшли більш ніж у 30 містах Росії. Кількість затриманих перевищила вже тисячу людей.