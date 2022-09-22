Орбан хоче домогтися скасування антиросійських санкцій до кінця року — ЗМІ

Він вважає, що найбільше від них страждає саме Європа.

Орбан хоче домогтися скасування антиросійських санкцій до кінця року — ЗМІ
© REUTERS/Bernadett Szabo

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив своїм законодавцям, що потрібно зробити все можливе, аби до кінця 2022 року з Росії зняли санкції, накладені за повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє газета Magyar Nemzet, додаючи, що угорський прем'єр озвучив це на закритій нараді.

Орбан вважає, що антиросійські санкції більше шкодять самій Європі. Ба більше, він зазначає, нібито після їх скасування ціни на газ одразу ж впадуть вдвічі, а економіка ЄС відновиться.

"У листопаді буде реальна політична можливість переглянути санкції, і тому він закликав членів своєї групи зробити все можливе, щоб Європа зняла ці санкції не пізніше кінця року", — йдеться в повідомленні ЗМІ, інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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