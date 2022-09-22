Орбан хоче домогтися скасування антиросійських санкцій до кінця року — ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив своїм законодавцям, що потрібно зробити все можливе, аби до кінця 2022 року з Росії зняли санкції, накладені за повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє газета Magyar Nemzet , додаючи, що угорський прем'єр озвучив це на закритій нараді.

Орбан вважає, що антиросійські санкції більше шкодять самій Європі. Ба більше, він зазначає, нібито після їх скасування ціни на газ одразу ж впадуть вдвічі, а економіка ЄС відновиться.