Охочих мігрувати в США за два роки в Україні стало менше в чотири рази — дослідження

В тому числі значно менше хоче мігрувати і найбільш мобільна група – молодь до 30 років, інформує ZN.ua.

Охочих мігрувати в США за два роки в Україні стало менше в чотири рази — дослідження
© Pixabay

Готовність українців переїхати жити до США або країн Європейського Союзу у разі отримання громадянства цих країн за два роки знизилась у чотири рази. Такі дані опублікував Київський міжнародний інститут соціології, порівнявши опитування у вересні 2022 з аналогічним дослідженням у жовтні 2020 року.

Якщо у жовтні 2020 року 28% серед усіх дорослих українців готові були виїхати жити закордон, то у вересні 2022 року частка тих, хто готовий виїхати жити до США/ЄС, знизилася з 28% до 7%.

При цьому частка тих, хто не хотів би виїжджати навіть у разі отримання без умов громадянства США/ЄС збільшилась з 69% до 91%.

При цьому соціологи зазначають, що зараз близько 10% дорослих українців знаходяться закордоном як біженці.

«Утім, навіть якщо половина з них відповіли б «так» на це запитання (нещодавні опитування українців біженців свідчать, що насправді більшість усе-таки хочуть повернутися додому, тобто відповідей «так» було б, скоріше за все, менше половини), то зниження еміграційних настроїв також було б значним – з 28% до близько 13%», - йдеться в дослідженні.

При цьому іммігрантські настрої однакові майже у всіх регіонах країни.

Зокрема суттєво зменшилось бажання виїхати і серед молоді. Навіть якщо молодь до 30 років більше готова до міграції, то за два роки частка тих, хто хотів би вихати, зменшилась у 3.5 рази.


Ірина Знась, ZN.ua





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