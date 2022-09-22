"Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе": Трасс відреагувала на мобілізацію в РФ збільшенням військової допомоги

Прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс пообіцяла, що Україна отримає ще більше зброї від Королівства, зокрема й ракети MLRS, на тлі останніх новин з Москви. Під час виступу на Генасамблеї ООН вона зазначила, що Лондон збільшить військову підтримку нашої держави "наскільки буде потрібно".

"Поки я говорю, в Україну прибуває нова британська зброя, зокрема ракети MLRS. Ми не заспокоїмося поки Україна не здобуде перемогу", – наголосила Трасс, інформує ZN.ua .

Прем'єрка нагадала, що сьогодні Росія в Україні вбиває та калічить людей, а в якості зброї використовує навіть зґвалтування. Після цього Трасс гостро розкритикувала дії російського президента Владіміра Путіна.

"Ми побачили, як Путін відчайдушно намагається виправдати свої катастрофічні невдачі. Він подвоює зусилля, посилаючи ще більше резервістів на страшну долю", – сказала Трасс.