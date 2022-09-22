Обмін полоненими: опубліковано список звільнених 215 захисників України

Україні вдалося обміняти частину захисників та захисниць "Азовсталі" в Маріуполі – додому повернулося 215 українських воїнів, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відомо, що обмін відбувся пізно увечері у середу, 21 вересня на кордоні з Росією у Чернігівській області.

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, — Герої України: Денис Прокопенко (“Редис”) — командир Окремого загону спеціального призначення “Азов”, Євгеній Бова — командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко — командир роти “Азову”.

Окрім цього, з полону також було звільнено Сергія Волинського (“Волину”), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку “Азов” по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною “Азовсталі”, Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з “Азовсталі” облетіли весь світ.

Також, додому їде знаменита “Пташка” Катерина Поліщук — парамедик-доброволиця Національної гвардії України. Своїм співом вона підтримувала бойовий дух воїнів у підземеллях “Азовсталі”. Повертається в Україну і Мар’яна Мамонова, 30-річна військова лікарка, капітан медичної служби, яка потрапила у полон, будучи вагітною і незабаром стане мамою.

Серед звільнених також — військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ , Держмитслужби та ДССТ, а також двоє цивільних. Зазначається, що 124 захисники, звільнені з полону, належать до офіцерського складу, 89 — до рядового й сержантського складу. Цей обмін є найбільшим з 24 лютого.

Нагадаємо, кілька днів тому у полку "Азов" розповіли, як відбувається обмін тілами із окупантами.