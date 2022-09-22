Обмін полоненими: опубліковано список звільнених 215 захисників України

Україні вдалося обміняти частину захисників та захисниць "Азовсталі" в Маріуполі – додому повернулося 215 українських воїнів, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відомо, що обмін відбувся пізно увечері у середу, 21 вересня на кордоні з Росією у Чернігівській області.

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, — Герої України: Денис Прокопенко (“Редис”) — командир Окремого загону спеціального призначення “Азов”, Євгеній Бова — командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко — командир роти “Азову”.

Окрім цього, з полону також було звільнено Сергія Волинського (“Волину”), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку “Азов” по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною “Азовсталі”, Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з “Азовсталі” облетіли весь світ.

Також, додому їде знаменита “Пташка” Катерина Поліщук — парамедик-доброволиця Національної гвардії України. Своїм співом вона підтримувала бойовий дух воїнів у підземеллях “Азовсталі”. Повертається в Україну і Мар’яна Мамонова, 30-річна військова лікарка, капітан медичної служби, яка потрапила у полон, будучи вагітною і незабаром стане мамою.

Серед звільнених також — військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби та ДССТ, а також двоє цивільних. Зазначається, що 124 захисники, звільнені з полону, належать до офіцерського складу, 89 — до рядового й сержантського складу. Цей обмін є найбільшим з 24 лютого.

Нагадаємо, кілька днів тому у полку "Азов" розповіли, як відбувається обмін тілами із окупантами.


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візамиЛатвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТОУ Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
У важливого союзника росії величезні проблеми: вулиці у вогні, йде захоплення державних будівельУ важливого союзника росії величезні проблеми: вулиці у вогні, йде захоплення державних будівель
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти викрали зі шкіл Луганщини близько 22 тисяч підручників з історії України – «Опора»Окупанти викрали зі шкіл Луганщини близько 22 тисяч підручників з історії України – «Опора»
Правда те, що він не хотів бути у в'язниці — ГУР прокоментувало обмін МедведчукаПравда те, що він не хотів бути у в'язниці — ГУР прокоментувало обмін Медведчука
Ексголова КСУ Тупицький не пам’ятає, через який пункт пропуску виїхав з УкраїниЕксголова КСУ Тупицький не пам’ятає, через який пункт пропуску виїхав з України
Саудівська Аравія готова виступити посередником у війні РФ проти УкраїниСаудівська Аравія готова виступити посередником у війні РФ проти України
Чоловікам-студентам іноземних ЗВО заборонили виїжджати з України через масову підробку документівЧоловікам-студентам іноземних ЗВО заборонили виїжджати з України через масову підробку документів
В Єврокомісії розповіли, що передбачає процес переговорів про вступ України в ЄСВ Єврокомісії розповіли, що передбачає процес переговорів про вступ України в ЄС
Європарламент підтримає входження України у внутрішній ринок ЄС — ЖовкваЄвропарламент підтримає входження України у внутрішній ринок ЄС — Жовква
У Міноборони розповіли, як росіяни намагалися затьмарити історію з обміном полоненимиУ Міноборони розповіли, як росіяни намагалися затьмарити історію з обміном полоненими
Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода — Зеленський розповів подробиці обміну полоненимиВіддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода — Зеленський розповів подробиці обміну полоненими
Захисники України вдарили по російських пунктах управління й понтонних переправахЗахисники України вдарили по російських пунктах управління й понтонних переправах
Последние новости
Подгружаем последние новости