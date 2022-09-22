Путін дуже ризикує, коли мобілізує молодих людей на війну — WP

Президент Владімір Путін мобілізує близько 300 000 резервістів для посилення присутності російських військ в Україні. Він сподівається переломити хід з огляду на український контрнаступ , який змусив російські сили поквапом відступити з Харківської області. Нові дані, однак, свідчать про те, що у нього нова проблема: громадська підтримка війни, пишe Washington Post.

Нещодавно опубліковані дані про ставлення росіян до війни свідчать про те, що призов може найбільше вдарити саме по тому сегменту росіян, де підтримка війни є найслабшою: серед молоді, яка відкрито не виступала проти війни, але, водночас, і не підтримувала її.

Хоча Путін і розв’язана ним війна залишаються доволі популярними, останні опитування свідчать про те, що ентузіазму може поменшати.

Опубліковані нещодавно незалежним соціологічним агентством «Левада-центр» дані демонструють висновки про те, хто підтримує цю війну, а хто ні, і кого можна переконати змінити свою думку.

Хто підтримує війну

Відтоді, як у лютому почалася війна, опитування Левада-Центру незмінно показували переважну більшість тих, хто її підтримує: починаючи з 81 відсотка в березні до 76 відсотків у серпні. Незважаючи на те, що достовірність цих опитувань є сумнівною, адже росіяни бояться говорити правду, дані та супровідні статистичні аналізи, які Левада оприлюднило нещодавно, демонструють, що результати опитуваня були достатньо точними.

Переважна більшість в кожній соціальній групі та демографічній категорії стверджують, що повністю або переважно схвалюють те, що російський уряд називає «спеціальною військовою операцією». Деякі категорії людей особливо палко її підтримують: це, зокрема літні росіяни, а також, що не дивно, люди, які голосували за правлячу партію «Єдина Росія».

«Левада» також запитала людей, які почуття викликала у них війна в перші тижні, і 51 відсоток респондентів заявляли, що вона викликала у них почуття гордості.

Хто проти війни

Подібно до того, як старші росіяни незмінно є одними з найбільших прихильників війни, молоді росіяни були одними з найбільш послідовних її противників. Серед респондентів віком від 18 до 24 років війну підтримали 68 відсотків — все ще переважна більшість, однак набагато менше, ніж 81 відсоток в середньому по країні, або 88 відсотків — серед осіб віком 55 років і старше. Опитування також показують, що жінки частіше, ніж чоловіки, відкрито виступають проти війни.

Противники війни відчувають низку негативних емоцій, тісно пов’язаних із протидією війні: гнів, сором, депресія, страх і шок.

Дані опитування свідчать про те, що найбільшими противниками війни є молоді, налякані жінки віком до 39 років.

Це не дивно, враховуючи переважну більшість молодих жінок серед заарештованих за участь в антивоєнних акціях протесту та керівну роль Феміністичного антивоєнного опору .

Кого можна було б переконати

Щоб опір війні зріс, до молодих, наляканих жінок має приєднатися хтось новий — і дані Левади переконливо свідчать, що цією категорією можуть стати молоді, одружені чоловіки, які раніше з байдужістю ставились до «спецоперації».

8 відсотків респондентів сказали в березні, що вони не відчували особливої емоційної реакції на війну — ця кількість, ймовірно, зросла, оскільки люди звикли до конфлікту. Саме молоді одружені чоловіки особливо часто стверджували, що не відчувають жодних емоцій щодо війни.

Автори дослідження стверджують, що 26 відсотків цих чоловіків взагалі уникали відповіді на запитання — це на 20 процентних пунктів вище, ніж в опитуванні в цілому. Хоча даних, щоб дати точну оцінку, недостатньо, статистичний аналіз показує, що молоді, одружені, «неемоційні» чоловіки значно частіше, ніж будь-яка інша категорія, залишатимуть свою думку про війну при собі — закономірність, яку можна простежити в опитуваннях молодих чоловіків в інших країнах.

Отже, для Путіна є дуже ризикованим просити молодих людей присвятити своє життя війні, яку Росія програє. Не лише тому, що це може не принести користі на полі бою, а й тому, що це, ймовірно, спровокує багатьох із цих чоловіків на відверту опозицію до самої війни.

Водночас для противників війни апелювання до одружених молодих чоловіків виглядає як найкращий спосіб завадити планам Путіна.