Україна повернула Героїв "Азовсталі": перші подробиці

У рамках обміну полоненими між Україною та Росією на батьківщину повернувся голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі радник маріупольського градоначальника Петро Андрющенко.

"Гарні новини на ніч. Поки що йде обмін про все не можна. Але щонайменше голову патрульної поліції Михайла Вершиніна звільнено з полону. Героїчний гарнізон Маріуполя потроху повертається додому, – написав Андрющенко.

Крім того відомо, що до дому повернулася медикиня Катерина "Пташка" Поліщук. Відповідні фото з'явилися у мережі.

Точна кількість тих, хто повернувся додому, поки що невідома.