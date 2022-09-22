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2022-09-22
Україна повернула Героїв "Азовсталі": перші подробиці
У рамках обміну полоненими між Україною та Росією на батьківщину повернувся голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.
Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі радник маріупольського градоначальника Петро Андрющенко.
"Гарні новини на ніч. Поки що йде обмін про все не можна. Але щонайменше голову патрульної поліції Михайла Вершиніна звільнено з полону. Героїчний гарнізон Маріуполя потроху повертається додому, – написав Андрющенко.
Крім того відомо, що до дому повернулася медикиня Катерина "Пташка" Поліщук. Відповідні фото з'явилися у мережі.
Точна кількість тих, хто повернувся додому, поки що невідома.
Алексей Ионов, politeka.net