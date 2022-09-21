Ми знищимо усіх ворогів, скільки б їх не було! — Залужний прокоментував мобілізацію в РФ

Головнокомандувач ЗСУ впевнений у перемозі України.

Ми знищимо усіх ворогів, скільки б їх не було! — Залужний прокоментував мобілізацію в РФ
© Соцмережі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний прокоментував оголошення в РФ часткової мобілізації і заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було. Про це він написав у Facebook.

бройні Сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми об?єдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням", — написав він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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