СБУ повідомила про "міністрів", які крадуть українське зерно: загрожує до 10 років позбавлення волі

СБУ повідомила про "міністрів", які крадуть українське зерно: загрожує до 10 років позбавлення волі

Два росіяни очолили фейкові "міністерства" окупованого Криму та допомагають викрадати українське зерно з тимчасово окупованої території півдня України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"В результаті слідчих дій повідомлено про підозру так званим "міністру внутрішньої політики, інформації та зв’язку" та "міністру сільського господарства", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідчих, обидва чоловіки входять до найближчого оточення гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова. Колаборанти займаються активною підтримкою збройної агресії РФ проти України.

СБУ. Фото: скріншот Youtube-відео

Крадуть українське зерно: СБУ виявила двох "міністрів" в окупованому Криму. "Зловмисники причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованої території півдня України, а також нав’язування прокремлівської пропаганди місцевим жителям", - заявили в СБУ.

До цього чоловіки очолювали місцеві "адміністрації". Правоохоронці оголосили про підозру у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до 10 років позбавлення волі.


Алексей Ионов, politeka.net





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