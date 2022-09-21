WSJ: Аналітики пояснили, чому мобілізація не вирішить проблеми Росії у війні з Україною

Експерти радять серйозно поставитися до ядерних погроз Кремля, але не дозволяти себе залякати самим лише згадуванням про таку зброю, інформує ZN.ua.

WSJ: Аналітики пояснили, чому мобілізація не вирішить проблеми Росії у війні з Україною
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Владімір Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії, що стало ескалацією у війні проти України. Але військові аналітики сумніваються в ефективності такого кроку.

Про це пише Wall Street Journal. Зокрема, старший політичний дослідник аналітичного центру RAND Corp Дара Массікот, яка досліджує армію РФ, сказала, що найбільш ефективним застосуванням зібраних під час мобілізації резервістів буде дорученням їм простих завдань. Наприклад, чергування на позиціях. Однак, це ніяк не вирішить головну проблему російської армії.

«Не можна отримати добре підготовлений особовий склад за ніч. А саме це і потрібно Москві», - пояснила Массікот.

Під час свого звернення Путін також повторив ядерні погрози, націлені як проти Заходу, так і проти України. Аналітики побоюються, що російська армія може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою, щоб змінити хід війни. Така зброя має менші боєголовки, дія яких охопить значно меншу територію, ніж у випадку застосування міжконтинентальних ракет.


Лесь Димань, ZN.ua





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