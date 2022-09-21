Наказ про мобілізацію свідчить про те, що в Кремлі паніка — Рютте

Він радить зберігати спокій, позаяк погрози від Москви звучать постійно, інформує ZN.ua.

Наказ про мобілізацію свідчить про те, що в Кремлі паніка — Рютте
© Facebook/Donald Tusk

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прокоментував наказ Владіміра Путіна про початок мобілізації в Росії. За його словами, це є свідченням того, що у Кремлі паніка. Про це Рютте сказав голландському мовнику NOS.

"Мобілізація, заклики до "референдумів" у Донецьку — усе це ознака паніки. Його риторику щодо ядерної зброї ми чули багато разів раніше, і це залишає нас холодними. Все це частина риторики, яку ми знаємо. Я б радив зберігати спокій", - зазначив прем'єр.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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