Наказ про мобілізацію свідчить про те, що в Кремлі паніка — Рютте

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прокоментував наказ Владіміра Путіна про початок мобілізації в Росії. За його словами, це є свідченням того, що у Кремлі паніка. Про це Рютте сказав голландському мовнику NOS .

"Мобілізація, заклики до "референдумів" у Донецьку — усе це ознака паніки. Його риторику щодо ядерної зброї ми чули багато разів раніше, і це залишає нас холодними. Все це частина риторики, яку ми знаємо. Я б радив зберігати спокій", - зазначив прем'єр.