Латвія не видаватиме візи громадянам РФ, які уникають мобілізації

В зв’язку з оголошеною в Росії мобілізацією, Литва прийняла рішення не видавати візи росіянам, що ухиляються від військової служби. Про це повідомив голова МЗС країни Едгарс Рінкевичс.

«З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня», - заявив Рінкевичс.

Також очільник латвійського зовнішньополітичного відомства через оголошену в РФ мобілізацію наголосив на необхідності консультацій з партнерами та подальшій підтримці України.

«Латвія консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо спільних дій у зв’язку з ініційованою Росією мобілізацією. Необхідно обговорити подальшу підтримку України та обговорити можливі додаткові заходи безпеки в регіоні. Рівень військової загрози для Латвії все ще низький», - зазначив голова МЗС.

Едгарс Рінкевичс порівняв путінську Росію з нацистською Німеччиною та закликав не піддаватися шантажу Путіна та підтримувати Україну.