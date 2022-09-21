Латвія не видаватиме візи громадянам РФ, які уникають мобілізації

В зв’язку з оголошеною в Росії мобілізацією, Литва прийняла рішення не видавати візи росіянам, що ухиляються від військової служби. Про це повідомив голова МЗС країни Едгарс Рінкевичс.

«З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня», - заявив Рінкевичс.

Dro??bas apsv?rumu d?? Latvija neizsniegs hum?n?s vai cita veida v?zas tiem Krievijas pilso?iem, kuri izvair?s no mobiliz?cijas, k? ar? nemain?s kop? 19.septembra ieviestos robe????rso?anas ierobe?ojumus Krievijas pilso?iem ar ?engenas v?z?m — Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) September 21, 2022

Також очільник латвійського зовнішньополітичного відомства через оголошену в РФ мобілізацію наголосив на необхідності консультацій з партнерами та подальшій підтримці України.

Latvija konsult?sies ar sabiedrotajiem un partneriem par kop?go r?c?bu saist?b? ar Krievijas uzs?kto mobiliz?ciju. Nepiecie?ams apspriest t?l?ku atbalstu Ukrainai un p?rrun?t iesp?jamos papildus dro??bas pas?kumus re?ion?. Milit?r? apdraud?juma l?menis Latvijai joproj?m ir zems — Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) September 21, 2022

«Латвія консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо спільних дій у зв’язку з ініційованою Росією мобілізацією. Необхідно обговорити подальшу підтримку України та обговорити можливі додаткові заходи безпеки в регіоні. Рівень військової загрози для Латвії все ще низький», - зазначив голова МЗС.

Едгарс Рінкевичс порівняв путінську Росію з нацистською Німеччиною та закликав не піддаватися шантажу Путіна та підтримувати Україну.

#Putin announced “partial” mobilisation and annexation of parts of #Ukraine . We must not give in to his blackmail and support Ukraine as much as we can. #Russia is as dangerous to Europe and the world’s peace today as Nazi Germany was in the last century #StandWithUkraine — Edgars Rink?vi?s (@edgarsrinkevics) September 21, 2022

«Путін оголосив про «часткову» мобілізацію та анексію частин України. Ми маємо не піддаватися його шантажу і підтримувати Україну, як можемо. Росія сьогодні така ж небезпечна для Європи та світового миру, як нацистська Німеччина в минулому столітті», - додав Рінкевичс.