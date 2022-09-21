Заступника голови Меджлісу Джеляла в Криму засудили до 17 років позбавлення волі

Також вирок ухвалили братам Ахтемовим.

Російський окупаційний суд у Криму засудив затриманого рік тому заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла у сфабрикованій справі про диверсію до 17 років ув'язнення, а братів Асана та Азіза Ахтемових — до 15 та 13 років відповідно.

Як повідомляє «Крим.Реалії», так званий Верховний суд Криму засудив :

Нарімана Джеляла до 17 років ув'язнення та штрафу у 700 тисяч рублів.

Асана Ахтемова - до 15 років і штрафу 500 тисяч рублів.

Азіза Ахтемова - до 13 років і штрафу в 500 тисяч рублів.

Після відбуття терміну призначено ще й нагляд: півтора року — Джелялу та за роком — Ахтемовим.


Ірина Знась, ZN.ua





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