Маасікас: «Не дивно, що РФ обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни»

ЄС продовжує підтримувати Україну.

Маасікас: «Не дивно, що РФ обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни»
© Артур Рудзицький/facebook

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що РФ обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни проти України.

"Не дивно, що Росія обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни. Україні потрібен мир на її власних умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України. ЄС продовжує підтримувати Україну для перемоги у війні, оскільки Україна також бореться за наш мир", - зазначив Маасікас у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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