Маасікас: «Не дивно, що РФ обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни»

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що РФ обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни проти України.

"Не дивно, що Росія обрала Міжнародний день миру для ескалації своєї невиправданої війни. Україні потрібен мир на її власних умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України. ЄС продовжує підтримувати Україну для перемоги у війні, оскільки Україна також бореться за наш мир", - зазначив Маасікас у Twitter.