Путін йде на все більший політичний ризик у війні з Україною — британська розвідка

Оголошення «референдумів» відбулось на фоні страху поразки у РФ, інформує ZN.ua.

Путін йде на все більший політичний ризик у війні з Україною — британська розвідка
© Офіційний сайт Кремля

Такий поспіх із проголошенням на окупованих Росією територіях України псевдореферендуму про приєднання, ймовірно, викликаний побоюваннями неминучого нападу з боку України та очікуванням більшої безпеки після офіційного приєднання до Росії, вважають аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

У британській розвідці вважають, що російські війська в Україні продовжують відчувати нестачу особового складу. При цьому 20 вересня російська Дума проголосувала за зміни до закону, які розширюють покарання для військових за порушення уставу. Ймовірно, це має обмежити кількість дезертирств і відмов і, таким чином зменшити безпосередній тиск в армії.

«Протягом останніх двох тижнів російське цивільне та військове керівництво зазнавало значного тиску. Ці нові заходи, ймовірно, були висунуті через громадську критику та знаменують подальший розвиток стратегії Росії», - зазначають у британській розвідці.

За їхніми словами, Путін бере на себе більший політичний ризик, підриваючи тезу про те, що Росія не перебуває ні у війні, ні в національній кризі, в надії створити більшу бойову міць.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/mTjNg8OULA

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/zdw1DCoUkX

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) September 21, 2022

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Ірина Знась, ZN.ua





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