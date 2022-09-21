Мінус 300 окупантів та ворожа "пташка": відомі втрати ворога за минулу добу

Україна продовжує відстоювати незалежність та гнати геть окупантів зі своїх територій - всього за добу було ліквідовано близько 300 рашистів та знищено військову техніку, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 55110 (+300) осіб ліквідовано

танків ? 2227 (+11) од,

бойових броньованих машин ? 4748 (+24) од,

артилерійських систем – 1340 (+17) од,

РСЗВ – 318 (+0) од,

засоби ППО ? 168 (+0) од,

літаків – 253 (+1) од,

гелікоптерів – 217 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),

крилаті ракети ? 239 (+0),

кораблі /катери ? 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од,

спеціальна техніка ? 125 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.