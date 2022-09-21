Мінус 300 окупантів та ворожа "пташка": відомі втрати ворога за минулу добу

Україна продовжує відстоювати незалежність та гнати геть окупантів зі своїх територій - всього за добу було ліквідовано близько 300 рашистів та знищено військову техніку, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 55110 (+300) осіб ліквідовано
  • танків ? 2227 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ? 4748 (+24) од,
  • артилерійських систем – 1340 (+17) од,
  • РСЗВ – 318 (+0) од,
  • засоби ППО ? 168 (+0) од,
  • літаків – 253 (+1) од,
  • гелікоптерів – 217 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),
  • крилаті ракети ? 239 (+0),
  • кораблі /катери ? 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од,
  • спеціальна техніка ? 125 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візамиЛатвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТОУ Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
Війна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООНВійна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООН
Блок рекламы


Похожие новости
У окупантів поменшало особового складу, літаків та БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаУ окупантів поменшало особового складу, літаків та БПЛА: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
ЗСУ відбили наступ біля Мар'їнки та Бахмутського і вдарили понад 60 разів по позиціях ворога — ГенштабЗСУ відбили наступ біля Мар'їнки та Бахмутського і вдарили понад 60 разів по позиціях ворога — Генштаб
ЗСУ знищили понад 170 окупантів, штурмовик та колону військової техніки ворога на Херсонщині — ОК «Південь»ЗСУ знищили понад 170 окупантів, штурмовик та колону військової техніки ворога на Херсонщині — ОК «Південь»
Оголосили про мобілізацію та збрехали про втрати: з чим Путіна та Шойгу звернулися до росіянОголосили про мобілізацію та збрехали про втрати: з чим Путіна та Шойгу звернулися до росіян
Загибель наздогнала російського актора, який підтримував окупантів та вторгнення в Україну: подробиці НПЗагибель наздогнала російського актора, який підтримував окупантів та вторгнення в Україну: подробиці НП
ЗСУ "закобзонили" майже 55 тисяч окупантів: статистика втрат армії РФЗСУ "закобзонили" майже 55 тисяч окупантів: статистика втрат армії РФ
Поповнила підводний флот: ЗСУ знищили завантажену технікою та рашистами баржу, у ворога великі втратиПоповнила підводний флот: ЗСУ знищили завантажену технікою та рашистами баржу, у ворога великі втрати
Збільшилася кількість мирних жертв окупантів у Бучі: фотоЗбільшилася кількість мирних жертв окупантів у Бучі: фото
Вночі окупанти обстрілювали два напрямки на Донеччині. За добу загинув мирний мешканець, ще 12 – пораненіВночі окупанти обстрілювали два напрямки на Донеччині. За добу загинув мирний мешканець, ще 12 – поранені
Учора ЗСУ приземлили російський літак та ліквідували 160 окупантів — ГенштабУчора ЗСУ приземлили російський літак та ліквідували 160 окупантів — Генштаб
Последние новости
Подгружаем последние новости