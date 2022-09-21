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2022-09-21
Мінус 300 окупантів та ворожа "пташка": відомі втрати ворога за минулу добу
Україна продовжує відстоювати незалежність та гнати геть окупантів зі своїх територій - всього за добу було ліквідовано близько 300 рашистів та знищено військову техніку, інформує
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 55110 (+300) осіб ліквідовано
- танків ? 2227 (+11) од,
- бойових броньованих машин ? 4748 (+24) од,
- артилерійських систем – 1340 (+17) од,
- РСЗВ – 318 (+0) од,
- засоби ППО ? 168 (+0) од,
- літаків – 253 (+1) од,
- гелікоптерів – 217 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),
- крилаті ракети ? 239 (+0),
- кораблі /катери ? 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од,
- спеціальна техніка ? 125 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Марія Швець, Апостроф