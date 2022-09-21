Росіяни намагаються втекти до Фінляндії після оголошення мобілізації: кадри

Ще більше чоловіків призовного віку почали виїжджати з Росії до Фінляндії після того, як місцева влада оголосила про часткову мобілізацію для участі у війні в Україні.

Про це в коментарі Helsingin Sanomat розповів глава консульського департаменту міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннер.

"Воно (число приїжджих) значно зросло. Є заявки, які свідчать, що є бажання виїхати з Росії, а умови повернення не виконуються. Тоді рішення про видачу візи негативне", – сказав він.

Представник фінського МЗС додав, що найближчим часом, коли часткова мобілізація в Росії повністю запрацює, кількість охочих виїхати росіян лише збільшиться.