Кулеба про мобілізацію в Росії: «Путін хоче кинути більше людей у полум'я війни»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на оголошення в РФ "часткової" мобілізації. Глава МЗС заявив, що президент Росії Владімір Путін хоче кинути більше людей у полум'я війни.

"Путін проявив крайню неповагу до Китаю, Індії, Мексики, Туреччини, інших країн Азії, Африки, Ближнього Сходу, Латинської Америки, які закликали до дипломатії та завершення війни Росії з Україною. Він хоче кинути більше людей у полум'я війни, в якій не має шансів на перемогу", - наголосив Кулеба у Twitter.