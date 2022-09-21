Кулеба про мобілізацію в Росії: «Путін хоче кинути більше людей у полум'я війни»

Глава МЗС заявив, що президент РФ не має шансів на перемогу, інформує ZN.ua.

Кулеба про мобілізацію в Росії: «Путін хоче кинути більше людей у полум'я війни»
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на оголошення в РФ "часткової" мобілізації. Глава МЗС заявив, що президент Росії Владімір Путін хоче кинути більше людей у полум'я війни.

"Путін проявив крайню неповагу до Китаю, Індії, Мексики, Туреччини, інших країн Азії, Африки, Ближнього Сходу, Латинської Америки, які закликали до дипломатії та завершення війни Росії з Україною. Він хоче кинути більше людей у полум'я війни, в якій не має шансів на перемогу", - наголосив Кулеба у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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