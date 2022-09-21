Блінкен обговорив із главою МЗС Британії притягнення РФ до відповідальності за війну проти України

Дипломати зустрілися на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Блінкен обговорив із главою МЗС Британії притягнення РФ до відповідальності за війну проти України
© Secretary Antony Blinken / Twitter

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із новим міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це Блінкен повідомив у твіттер.

Дипломати обговорили пріоритети двох країн, зокрема, притягнення РФ до відповідальності за війну проти України.

«У мене була хороша зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі сьогодні на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де ми обговорили важливість особливих відносин між нашими країнами та координацію спільних пріоритетів США та Великої Британії, включаючи притягнення Росії до відповідальності за її жорстоку війну проти України», - написав Блінкен.

I had a good meeting with UK Foreign Secretary @JamesCleverly today at #UNGA in NYC, where we discussed the importance of our countries’ Special Relationship and coordination on shared U.S.-UK priorities, including holding Russia to account for its brutal war in Ukraine. pic.twitter.com/5ZTnSGLeAr

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 21, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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