Блінкен обговорив із главою МЗС Британії притягнення РФ до відповідальності за війну проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із новим міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це Блінкен повідомив у твіттер .

Дипломати обговорили пріоритети двох країн, зокрема, притягнення РФ до відповідальності за війну проти України.

«У мене була хороша зустріч із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі сьогодні на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де ми обговорили важливість особливих відносин між нашими країнами та координацію спільних пріоритетів США та Великої Британії, включаючи притягнення Росії до відповідальності за її жорстоку війну проти України», - написав Блінкен.