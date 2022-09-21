Одна з ракет влучила в багатоповерхівку: у Харкові вночі прогриміли потужні вибухи - момент потрапив на відео

У ніч на середу, 21 вересня, російські окупанти вкотре обстріляли Харків - влучили в багатоповерхівку.

Про це йдеться у місцевих Telegram-каналах, інформує Апостроф.

Відомо, що приліт був по багатоповерховими житловими будинками Холодногірського району. В одному з будинків пошкоджено кілька поверхів, скрізь вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється.

За однією адресою внаслідок ракетного удару було заблоковано людей, звідти служба ДСНС врятувала 10 людей. За іншою адресою один поранений.

В обох будинках зруйновано дахи, верхні поверхи житлових будинків, сходові клітки.


Марія Швець, Апостроф





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