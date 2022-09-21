Російські війська зруйнували верхній шлюз на дамбі через Сіверський Донець

Поки ситуація контрольована, але в разі прориву може підтопити села, інформує ZN.ua.

Російські війська зруйнували верхній шлюз на дамбі через Сіверський Донець
© Google Maps

Внаслідок російського обстрілу в Харківській області зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець, повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що Росія продовжує підступні обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури області, зокрема завдала двох ракетних ударів у Чугуївському районі Харківщини.

«В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз. На щастя жертв та постраждалих немає», - повідомив Тимошенко.

Він зазначив, що ситуація під контролем, а схожа проблема нещодавно була подолана в Кривому Розі.

«Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована!», - запевнив він.


Ірина Знась, ZN.ua





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