Путін хоче втопити Україна в крові своїх солдат — Зеленський
Він не відкидає повністю ядерної загрози, але не вважає, що Кремль все ж наважиться застосувати зброю масового знищення, інформує
Президент України Володимир Зеленський відреагував на оголошення в Росії "часткової" мобілізації. Він зауважив, що президент Владімір Путін хоче втомити нашу державу в крові своїх військових.
Під час інтерв'ю виданню
Також Зеленський прокоментував ядерні погрози Путіна: "Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використати цю зброю".
При цьому український президент все ж не відкидає повністю такої ймовірності. Головне, за його словами - не піддаватися на російський шантаж та не йде на компроміси з російським президентом.
Зеленський також зазначив, що виступ Путіна не дивився: "У мене є вся інформація, яка мені потрібна. У цій промові не було нічого нового для мене".