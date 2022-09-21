Путін хоче втопити Україна в крові своїх солдат — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на оголошення в Росії "часткової" мобілізації. Він зауважив, що президент Владімір Путін хоче втомити нашу державу в крові своїх військових.

Під час інтерв'ю виданню Bild він зауважив, що таке рішення вказує на те, що у РФ виникли проблеми з кадровим поповненням особового складу.

Також Зеленський прокоментував ядерні погрози Путіна: "Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використати цю зброю".

При цьому український президент все ж не відкидає повністю такої ймовірності. Головне, за його словами - не піддаватися на російський шантаж та не йде на компроміси з російським президентом.

Зеленський також зазначив, що виступ Путіна не дивився: "У мене є вся інформація, яка мені потрібна. У цій промові не було нічого нового для мене".