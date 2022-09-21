Путін хоче втопити Україна в крові своїх солдат — Зеленський

Він не відкидає повністю ядерної загрози, але не вважає, що Кремль все ж наважиться застосувати зброю масового знищення, інформує ZN.ua.

Путін хоче втопити Україна в крові своїх солдат — Зеленський
© https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський відреагував на оголошення в Росії "часткової" мобілізації. Він зауважив, що президент Владімір Путін хоче втомити нашу державу в крові своїх військових.

Під час інтерв'ю виданню Bild він зауважив, що таке рішення вказує на те, що у РФ виникли проблеми з кадровим поповненням особового складу.

Також Зеленський прокоментував ядерні погрози Путіна: "Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використати цю зброю".

При цьому український президент все ж не відкидає повністю такої ймовірності. Головне, за його словами - не піддаватися на російський шантаж та не йде на компроміси з російським президентом.

Зеленський також зазначив, що виступ Путіна не дивився: "У мене є вся інформація, яка мені потрібна. У цій промові не було нічого нового для мене".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візамиЛатвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТОУ Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
Війна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООНВійна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООН
Блок рекламы


Похожие новости
Заява Путіна є ознакою слабкості — Ліз Трасс та Урсула фон дер ЛяєнЗаява Путіна є ознакою слабкості — Ліз Трасс та Урсула фон дер Ляєн
Ніякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої БританіїНіякі погрози РФ не можуть приховати, що Україна перемагає у війні – міністр оборони Великої Британії
Путін досі не розуміє Україну, часткова мобілізація та псевдореферендуми не усунуть цю слабкість — посол БританіїПутін досі не розуміє Україну, часткова мобілізація та псевдореферендуми не усунуть цю слабкість — посол Британії
Путін йде на все більший політичний ризик у війні з Україною — британська розвідкаПутін йде на все більший політичний ризик у війні з Україною — британська розвідка
Австралійський генерал пояснив, навіщо Путіну мобілізація і як вона вплине на війну проти УкраїниАвстралійський генерал пояснив, навіщо Путіну мобілізація і як вона вплине на війну проти України
У Росії почалися протести проти путінської мобілізації: є затриманіУ Росії почалися протести проти путінської мобілізації: є затримані
Україна має гарантувати полоненим військовим РФ, що не вчиняли злочинів, не видачу Росії – журналістУкраїна має гарантувати полоненим військовим РФ, що не вчиняли злочинів, не видачу Росії – журналіст
Кулеба про мобілізацію в Росії: «Путін хоче кинути більше людей у полум'я війни»Кулеба про мобілізацію в Росії: «Путін хоче кинути більше людей у полум'я війни»
Путін сподівається, що росіяни захочуть «захистити» анексовані території України і підуть воювати – ISWПутін сподівається, що росіяни захочуть «захистити» анексовані території України і підуть воювати – ISW
"Дружина плаче": росіянам після заяви путіна масово вручають повістки, назріває бунт"Дружина плаче": росіянам після заяви путіна масово вручають повістки, назріває бунт
Последние новости
Подгружаем последние новости