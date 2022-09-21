Примусова російська мобілізація: як її уникнути українцям на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях триває примусовий призов чоловіків, інформує ZN.ua.

Примусова російська мобілізація: як її уникнути українцям на ТОТ
© Слово і діло

Росія проводить примусову мобілізацію на захоплених територіях. Ворог мобілізує чоловіків, які надали свої персональні дані або отримали паспорт РФ. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook розповів, як чоловікам можна уникнути примусової російської мобілізації.

За його словами, те, що окупаційна влада Херсонщини заговорила про створення добровольчих батальйонів, говорить про те, що у військовому плані в орків зовсім сумно

«Знаючи настрої людей та їхню проукраїнську позицію, до цього моменту окупаційна влада це питання навіть не намагалася порушувати», – наголосив він.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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