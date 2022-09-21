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2022-09-21
Примусова російська мобілізація: як її уникнути українцям на ТОТ
На тимчасово окупованих територіях триває примусовий призов чоловіків, інформує
© Слово і діло
Росія проводить примусову мобілізацію на захоплених територіях. Ворог мобілізує чоловіків, які надали свої персональні дані або отримали паспорт РФ. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook
За його словами, те, що окупаційна влада Херсонщини заговорила про створення добровольчих батальйонів, говорить про те, що у військовому плані в орків зовсім сумно
«Знаючи настрої людей та їхню проукраїнську позицію, до цього моменту окупаційна влада це питання навіть не намагалася порушувати», – наголосив він.
Дар'я Скрипник, ZN.ua