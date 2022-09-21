Радіус атаки збільшується: Пентагон офіційно оголосив про передачу покращеної зброї ЗСУ

Ллойд Остін

Міністерство оборони США оголосило, що 15 вересня було укладено контракт на купівлю для України тактичних ударних безпілотних авіаційних комплексів Switchblade 600, розроблених американською компанією AeroVironment.

У повідомленні Пентагону вказано вартість контракту: 2,2 млн. доларів. Враховуючи те, що орієнтовна вартість одного комплексу Switchblade 600 приблизно 10 тисяч доларів, можна припустити, що на даному етапі планується постачання армії України понад 200 таких комплексів.

Боражі Switchblade 600, що барражують, не вимагають особливої ??інфраструктури, їм не потрібна злітно-посадкова смуга, зазначає американський експерт з БПЛА Семюел Бендетт.

Switchblade 600 має потужну бойову частину аналогічну американській протитанковій ракеті Javelin, що дозволяє знищувати важку бронетехніку, у тому числі і танки. Цей боєприпас, що боражує, з вагою 23 кг він здатний знищувати цілі атакою "зверху".

Час перебування в повітрі – 40 хвилин, під час яких воно може подолати 40 км (а не 15, як Switchblade 300, що є на озброєні України), а також баражувати у повітрі. Максимальна швидкість польоту – 185 км/год.


Алексей Ионов, politeka.net





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