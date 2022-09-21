Опозиція рф поскаржилася на ЄС після оголошення мобілізації, українці відповіли: "А хто буде режим хитати?"

Опозиція рф поскаржилася на ЄС після оголошення мобілізації, українці відповіли: "А хто буде режим хитати?"

Після виступу путінп, де він оголосив часткову мобілізацію, росіяни почали масово скуповувати авіаквитки.

Громадяни росії намагаються втекти до Вірменії, Грузії та Туреччини. На сайтах купівлі авіаквитків вже майже все розкупили.

Зазначимо, що нещодавно країни ЄС частково чи повністю заборонили видавати візи. На тлі оголошеної мобілізації російська опозиція обурилася динним фактором.

"І в цей час росіянам не дають візи…", - скаржиться соратниця головного опозиціонера Росії Олексія Навального Любов Соболь у Твіттері.

Українці у коментарях порадили росіянам не скаржитися та сподіватися на когось, а самим почати вирішувати свою долю.

"І правильно роблять. А хто буде режим хитати? Або чекаєте, поки сам впаде? Приклад Ірану - не приклад?";

"Коли ви вже нарешті зрозумієте, що ваших постиків в інсти НЕДОСТАТНО! Навіть якщо хтось із росіян щось хороше і робить- ЦЬОГО МАЛО! Почніть робити більше, разом того, щоб нити в твіттері і ображатися на весь світ!";

"Може, треба було б наводити порядок у себе вдома перш ніж йти в гості?";

"Ага, давайте напустимо в ЄС перед війною шпигунів та саботажників із країни-терориста";

"Любочка, так, САМЕ ЗАРАЗ вам НЕ МОЖНА видавати візи. А тебе давно настав час відправити назад на батьківщину. Російський ліберал це той, хто боровся проти корупції, щоб напасти на Україну з нерозірваною армією".

Варто зазначити, що за законом росії, хто потрапляє під мобілізацію, не можуть виїхати за кордон і залишити місце проживання без дозволу військових комісарів.


Алексей Ионов, politeka.net





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