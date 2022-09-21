Під час першої хвилі Росія мобілізує 50 тисяч осіб

Під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть зібрати максимум 40-50 тисяч військових, які мають компенсувати незворотні втрати, яких зазнала російська армія під час вторгнення в Україну, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

«Ця мобілізація не означає, що завтра всі вони з'являються на лінії зіткнення. У першу чергу у них попадають військові спеціальності, тож, думаю, ця хвиля буде на 40-50 тисяч. На більше у них немає обмундирування», - зазначив він.

За його словами, зараз Росія намагатиметься замістити, у першу чергу, невідворотні втрати на території України, яких, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 вересня є понад 55 тисяч загиблими.

Також Путін таким чином намагається стабілізувати лінію фронту і не дати можливості Україні рухатися вперед.

Денисенко додав, що впродовж останніх днів в політичних колах Росії почались відбуватись зміни не на користь Путіна, тому це рішення не стільки його особисте, як колективне.