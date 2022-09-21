У Росії погрожують неповерненням до переговорів після "референдумів", та є одне "але"

Голова комітету Госдуми з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що коли/(якщо) Росія проведе так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, мови про мирні переговори Києва та Москви вже не буде. Слова Слуцького цитують росЗМІ.

"Мова про переговори, на жаль, не може бути вже давно. Захід і "рухома хунта в Києві" заявили про те, що вони не готові до переговорів", - каже Слуцький.