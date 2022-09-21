ЗСУ відбили наступ біля Мар'їнки та Бахмутського і вдарили понад 60 разів по позиціях ворога — Генштаб

Відразу на декількох операційних напрямках продовжуються активні бойові дії. Особливо запеклі бої точаться на сході та на півдні України, де ЗСУ на окремих ділянках змушені відбивати наступ ворога. За минулу добу росіяни безуспішно намагалися просунутися в районі Мар'їнки, Веселого, Курдюмівки, Бахмутського, Зайцевого та інших населених пунктів. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

За інформацією наших військових, їм вдалося відбити атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Авіація сил оборони завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один СУ-25 на Херсонщині та чотири БпЛА противника.

Що стосується ракетних військ і артилерії, то за минулу добу вони завдали вогневого ураження по 40 об’єктах противника. Зокрема по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по семи складах боєприпасів.