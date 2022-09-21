На німецькій віллі одного зі стовпів режиму Путіна – олігарха Усманова, йдуть обшуки

21 вересня слідчі Федерального управління кримінальної поліції Німеччини взяли штурмом віллу в Баварії, яка належить російському бізнесмену й олігарху узбецького походження Алішеру Усманову, чиї статки на початку 2022 року оцінювали в 19,5 мільярдів доларів, а сам Усманов входив до 100 найбагатших людей світу та вважається одним зі стовпів режиму російського диктатора Владіміра Путіна. Про це повідомляє Spiegel .

Спецпризначенці Федеральної поліції отримали також доступ до інших об'єктів нерухомості, що належать Усманову.

Наближеного до Путіна російського олігарха підозрюють в дуже серйозному для західного світу злочині - ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей, а також - у порушенні Закону про зовнішню торгівлю.

Як зазначає видання, німецькі слідчі кілька місяців "пасли" Усманова. Суми, які росіянин міг приховати від німецьких податкових органів, величезні.

Водночас Усманов став мішенню німецьких слідчих лише після російського вторгнення в Україну в лютому. Його вважають підприємцем, який має особливо тісні зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним.

За останні місяці слідчі склали майже 100 повідомлень про підозру у відмиванні грошей з банків, які, як кажуть, стосуються операцій Усманова.

Крім того, Усманова підозрюють у приховуванні значних активів та прибутків від інвестиційних доходів за допомогою складних офшорних схем та непрозорих інвестицій компаній.

Загалом йдеться про ухилення від сплати податків на прибуток та подарунки на загальну суму близько 555 мільйонів євро, в період з 2014 по 2022 рік.