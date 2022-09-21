Катастрофічне затоплення: окупанти намагаються зруйнувати ще одну дамбу

Після російських ударів існує загроза прориву дамби на Харківщині.

Як повідомляє Politeka.net, мова йде про дамбу Печенізького водосховища. Про загрозу людей попередив селищний голова Олександр Гусаров.

«Протягом останніх діб російська армія завдала й продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища. Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі Печенізького гідровузла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення територій вниз за течією», - попередив Гусаров.

Також селищний голова закликав людей цілодобово слідкувати за офіційними оголошеннями Печенізької селищної ради.

«У випадку оголошення тривоги необхідно взяти речі першої необхідності та переміститися», - заявив Гусаров назвавши також місця, де можна буде врятуватися від води.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що в населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, але успіху не мали.

"Зіткнувшись із невдачами на передовій, Росія, ймовірно, розширила зони, в яких вона готова завдати удару, намагаючись підірвати моральний дух безпосередньо українського народу та уряду", – йшлося у повідомленні британської розвідки.