У Росії вже намалювали "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях

Кримський Республіканський інститут політичних та соціологічних досліджень (РІПСД) 20 вересня опублікував дані опитування про нібито підтримку "референдумів" про приєднання окупованих територій України до Росії.

Так, за даними опитування, переважна більшість жителів "ЛНР", "ДНР", окупованих частин Херсонської та Запорізької областей виступають за проведення референдуму про входження до складу РФ .

Так, у "ДНР" за це висловилися 86% учасників опитування, у "ЛНР" - 87%, в окупованій частині Запорізької області - 83% та у Херсонській області - 72%.

У "ДНР" за возз'єднання регіону з Росією висловилися 94% респондентів, у "ЛНР" - 93%, у Запорізькій області - 87% та у Херсонській області - 80%.

Варто зазначити, що фальсифікація "результатів" так званих референдумів, як і виборів є головною рисою російського режиму.