Шольц назвав "неприйнятними" референдуми на окупованих Росією територіях
Заплановані на окупованих територіях референдуми про приєднання до Росії не охоплюються міжнародним правом, інформує
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не визнає "фальшивих референдумів", які Росія збирається провести і на окупованих територіях в Україні.
«Цілком ясно, що ці фіктивні референдуми неприйнятні», — заявив Шольц журналістам у Нью-Йорку у вівторок. Вони «не охоплюються» «міжнародним правом та домовленостями, досягнутими міжнародною спільнотою», - цитує його слова
У вівторок у Херсонській, Луганській та Донецькій областях відбулися імітаційні референдуми щодо приєднання до Росії. Вони відбудуться з 23 по 27 вересня. У Запоріжжі окупаційні сили контролюють 75 відсотків території. Одночасні бутафорські референдуми розглядаються як реакція на український контрнаступ на сході країни.