Шольц назвав "неприйнятними" референдуми на окупованих Росією територіях

Заплановані на окупованих територіях референдуми про приєднання до Росії не охоплюються міжнародним правом, інформує ZN.ua.

Шольц назвав
© instagram.com/bundeskanzlerin/

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не визнає "фальшивих референдумів", які Росія збирається провести і на окупованих територіях в Україні.

«Цілком ясно, що ці фіктивні референдуми неприйнятні», — заявив Шольц журналістам у Нью-Йорку у вівторок. Вони «не охоплюються» «міжнародним правом та домовленостями, досягнутими міжнародною спільнотою», - цитує його слова Welt.

У вівторок у Херсонській, Луганській та Донецькій областях відбулися імітаційні референдуми щодо приєднання до Росії. Вони відбудуться з 23 по 27 вересня. У Запоріжжі окупаційні сили контролюють 75 відсотків території. Одночасні бутафорські референдуми розглядаються як реакція на український контрнаступ на сході країни.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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