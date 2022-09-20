Шольц назвав "неприйнятними" референдуми на окупованих Росією територіях

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не визнає "фальшивих референдумів", які Росія збирається провести і на окупованих територіях в Україні.

«Цілком ясно, що ці фіктивні референдуми неприйнятні», — заявив Шольц журналістам у Нью-Йорку у вівторок. Вони «не охоплюються» «міжнародним правом та домовленостями, досягнутими міжнародною спільнотою», - цитує його слова Welt .

У вівторок у Херсонській, Луганській та Донецькій областях відбулися імітаційні референдуми щодо приєднання до Росії. Вони відбудуться з 23 по 27 вересня. У Запоріжжі окупаційні сили контролюють 75 відсотків території. Одночасні бутафорські референдуми розглядаються як реакція на український контрнаступ на сході країни.