Демобілізація: Верховна Рада прийняла новий закон про призовників в армію – кого стосується

Верховна Рада сьогодні ухвалила закон, який стосується багатодітних батьків та їх призову до армії. Військовослужбовці, у яких після мобілізації народилася третя дитина, можуть розраховувати на демобілізацію.

Про це повідомив народний обранець, представник "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Він же виступив і автором законопроекту разом із колегами Сергієм Рахманіним та Романом Костенком. Їх підтримали 331 депутат.

"Ті чоловіки, які утримують трьох дітей, – не підлягають мобілізації. Але якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього, раніше вона не мала права на демобілізацію. У перші дні повномасштабного вторгнення чоловіка – багатодітні батьки були мобілізовані в лави ЗСУ. Вони мали право закликатися за власним бажанням, але на практиці це не всюди працювало", - зазначив Гончаренко.

За словами депутата, багато багатодітних батьків мобілізувалися, незважаючи на можливість залишитися вдома. Тепер же вони "мають повертатися до своєї багатодітної родини".

В законі уточнили, що йдеться про батьків, на утриманні у яких троє та більше дітей віком до 18 років.

У пояснювальній записці зазначено, що багатодітні батьки можуть закликатися за бажанням, проте на практиці їх відправляли на фронт і без такого.

Нагадаємо, загальну мобілізацію в Україні було оголошено 24 лютого, після повномасштабного вторгнення рашистів. Президент Володимир Зеленський запровадив військовий стан, який вже чотири рази продовжив. На даний момент воно діє до 21 листопада.

Раніше повідомлялося про поважні причини, через які призовник може не з'явитися до військкомату.