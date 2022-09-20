Величезний подарунок та скорочення війни: в ОП пояснили наслідки "референдумів" та "мобілізації"

«Референдуми та мобілізація в рф не матиме жодних наслідків, крім прискорення обвалу та революції в путінській росії».

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи рішення Держдуми Росії і готовність тан званих «ДНР» і «ЛНР» провести референдуми про входження до Росії.

Нагадаємо, 20 вересня Держдума ухвалила поправки про позбавлення волі на строк до 10 років за добровільну здачу в полон, посилення покарання за дезертирство, а також про введення в КК рф понять «мобілізація», «воєнний стан», «воєнний час».

Тим часом так звана "влада" так званої "днр" і "лнр" призначили "референдум" на 23 - 27 вересня. «Референдум» щодо входження Херсонської області до складу Росії також призначено на 23 — 27 вересня.

«Наївний шантаж погрозами та страшилками «референдумів», «мобілізацій» від тих, хто вміє воювати лише з дітьми та мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можна ліквідувати лише силою», – прокоментував сам голова ОП Андрій Єрмак дані рішення.

У свою чергу радник ОП Арестович упевнений, що це взагалі призведе до обвалу Росії. І цьому, за словами Арестовича, є багато причин.

Так, за його словами, відбудеться руйнація суспільного договору, на якому досі тримався путінський режим – «війна лише по телевізору».

Також Арестович наголосив на відсутності інфраструктури для мобілізації.

«Насамперед необхідної кількості молодших командирів, щоб перетворити мобілізованих на подобу армії», - наголосив представник ОП, додавши, що боєздатність мобілізованих буде вкрай низька, оскільки у них відсутня мотивація.

«Наявність серед мобілізованих великої кількості прихованих ворогів війни. Тепер це будуть не просто люди, які ненавидять Путіна, а озброєні люди, які ненавидять Путіна», - назвав Арестович ще один аргумент на користь швидкої революції на території росії.

Що ж до референдумів, то їхні наслідки, за словами Арестовича, будуть такими: різка реакція міжнародної спільноти; посилення військової допомоги Україні - як за термінами та номенклатурою, так і за обсягами; нові санкції проти росії; посилення опору на окупованих територіях.

«Так, це ескалація. Вона й доб'є Путіна. Управлінський та ресурсний апарат путінської рф не потягнув попереднього рівня війни, а його ускладнення та розширення тим більше не потягне», - висловив упевненість Арестович.

Також радник ОП зазначив, що довго думав, чи наважаться росіяни на «ідіотизм у вигляді мобілізації/референдумів».

«І вони, можливо, виправдають наші найкращі очікування. Це – величезний подарунок усім нам, скорочення війни щонайменше на півроку-рік. Давай, ВВХ, я в тебе вірю», - наголосив Арестович.