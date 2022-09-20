Анналена Бербок закликала зміцнювати ООН на тлі агресії РФ проти України та продовольчої кризи

Цьогорічна сесія Генеральної Асамблеї ООН відрізняється від попередніх, оскільки проходить на тлі повномасштабної війни в Україні. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед вильотом до Нью-Йорка, повідомляє DW .

За її словами, саме тому в Нью-Йорку йтиметься про розслідування "жахливих злочинів, які від імені Росії скоєно в Україні" та притягнення до відповідальності винних.