Усі виступи світових лідерів на Генасамблеї ООН розпочинаються із ситуації в Україні – Шмигаль

Президент України Володимир Зеленський виступить на 77 сесії Генеральної асамблеї ООН у форматі відеозвернення, інформує ZN.ua.

Усі виступи світових лідерів на Генасамблеї ООН розпочинаються із ситуації в Україні – Шмигаль

Важливою подією на 77-ій сесії Генеральної асамблеї ООН стане виступ у форматі відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Наша українська делегація знаходиться безпосередньо у штаб-квартирі ООН, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочини", - повідомляє український прем'єр.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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