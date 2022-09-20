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2022-09-20
Усі виступи світових лідерів на Генасамблеї ООН розпочинаються із ситуації в Україні – Шмигаль
Президент України Володимир Зеленський виступить на 77 сесії Генеральної асамблеї ООН у форматі відеозвернення, інформує
Важливою подією на 77-ій сесії Генеральної асамблеї ООН стане виступ у форматі відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
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"Наша українська делегація знаходиться безпосередньо у штаб-квартирі ООН, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочини", - повідомляє український прем'єр.
Юлія Мельничук, ZN.ua