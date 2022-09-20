Працівник "Укрпошти" віддав окупантам автомобілі компанії: що відомо про зрадника

Працівник "Укрпошти" віддав окупантам автомобілі компанії: що відомо про зрадника

Колишній працівник передав загарбникам автівки "Укрпошти" на 2,5 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, колишній механік Укрпошти почав співпрацювати з окупаційною владою РФ у м. Василівка Запорізької області.

Укрпочта

Він добровільно передав так званій "поліції" матеріальні ресурси підприємства, надавши можливість незаконним збройним та воєнізованим формуванням вільно розпоряджатися автомобілями Укрпошти вартістю майже 2,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

офіс генпрокуратура, гпу


Алексей Ионов, politeka.net





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