Працівник "Укрпошти" віддав окупантам автомобілі компанії: що відомо про зрадника

Колишній працівник передав загарбникам автівки "Укрпошти" на 2,5 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора .

"За даними слідства, колишній механік Укрпошти почав співпрацювати з окупаційною владою РФ у м. Василівка Запорізької області.

Він добровільно передав так званій "поліції" матеріальні ресурси підприємства, надавши можливість незаконним збройним та воєнізованим формуванням вільно розпоряджатися автомобілями Укрпошти вартістю майже 2,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.